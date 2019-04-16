Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.