Galatasaray'dan VAR tepkisi

Galatasaray Kulübü, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili paylaşımda bulunarak, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili tepkisini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Teknoloji VAR adalet YOK!" başlıklı hashtag ile sezon içinde oynanan maçlardan tartışmalı pozisyonlara yer verilen bir video yayınladı.

Paylaşımda, Galatasaray'ın Süper Kupa'da Akhisarspor ile yaptığı maçın yanı sıra, ligde Trabzonspor, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe ile oynanan iki derbi karşılaşmasındaki hakem kararları ile tartışmalı pozisyonların görüntülerine yer verildi.