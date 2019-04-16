Beşiktaş'ın eski başkanı ve efsane futbolcusu Hakkı Yeten 16 Nisan 1989 tarihinde hayatını kaybetmişti. Siyah beyazlı kulüp "Baba" lakaplı efsane ismini, ölümünün 30. yıl dönümünde bugün kabri başında andı.
Başkan Erdoğan da twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hakkı Yeten'i andı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu "Baba" Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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