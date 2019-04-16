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  • 16.04.2019 19:43
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 19:47

Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

Başkan , sosyal medya hesabından Türk futbolu ve 'ın efsane isimlerinden olan "Baba" lakaplı Hakkı Yeten'in ölümünün 30. yıl dönümü için mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajı saat tam 19.03'te yayınlaması dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

'ın eski başkanı ve efsane futbolcusu Hakkı Yeten 16 Nisan 1989 tarihinde hayatını kaybetmişti. Siyah beyazlı kulüp "Baba" lakaplı efsane ismini, ölümünün 30. yıl dönümünde bugün kabri başında andı.

Başkan Erdoğan da twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hakkı Yeten'i andı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu "Baba" Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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