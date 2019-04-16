Başka bir şey dile aslanım Derbi sonrası Fener taraftarı sanal alemde coştu. Noel Baba’da ndilekte bulunulan görse l paylaşım rekor kırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerini kızdıracak paylaşımlar da yaptı

Fenerbahçe'nin 60 dakika 10 kişi oynadığı derbide geriye düşmesine rağmen beraberliğe ulaşması ve 20 yıllık yenilmezlik serisini koruması Sarı-Lacivertli taraftarları adeta sanal aleme döktü! Noel Baba'dan dilekte bulunulan caps, sanal alemde paylaşım rekoru kırdı. Bu capsin altına da bir çok yorum yapıldı. "Başka bir şey dile Aslanım" yorumu da büyük beğeni kazandı. Gazoz kapağının içinde yazan "Tekrar deneyiniz" capsi de en çok beğeni toplayan paylaşımlar arasındaydı. Fenerbahçe'nin 21. yüzyılda Galatasaray'da Kadıköy'de yenilmemiş olmasına atfen "O yüzyıl bu yüzyıl değil" esprisi Galatasaraylılar'ı kızdırsa da Fenerbahçe'nin en çok yaptığı paylaşımlardan birisi oldu. Bazı Galatasaraylılar da paylaşımlara tepki gösterdi.



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Nice 20 yıllara. Başka bahara canlarım...



Galatasaray'ın son galibiyetinde Eljif 3 aylıktı..



İyice anlaşıldı ki o yüzyıl bu yüzyıl değil...



GS son kazandığında Aleyna Tilki doğmamıştı.



Umutlar aynı, hüsranlar da hep aynı...