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  • 16.04.2019 23:57
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 23:57

Barcelona yarı finalde! (MS: Barcelona 3-0 Manchester United)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona yarı finalde!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Camp Nou'da oynanan mücadelede Barça'nın gollerini 16 ve 20. dakikalarda Lionel Messi, 61'de Coutinho kaydetti.

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