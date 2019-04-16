Barcelona yarı finalde! (MS: Barcelona 3-0 Manchester United)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Camp Nou'da oynanan mücadelede Barça'nın gollerini 16 ve 20. dakikalarda Lionel Messi, 61'de Coutinho kaydetti.
Camp Nou'da oynanan mücadelede Barça'nın gollerini 16 ve 20. dakikalarda Lionel Messi, 61'de Coutinho kaydetti.
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