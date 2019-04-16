Barcelona yarı finalde! (MS: Barcelona 3-0 Manchester United) Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



Camp Nou'da oynanan mücadelede Barça'nın gollerini 16 ve 20. dakikalarda Lionel Messi, 61'de Coutinho kaydetti. TÜM MANŞETLER