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Madalyalar 'erken' geldi

Madalyalar 'erken' geldi
'de 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Serbest Dalış Dinamik- Statik- Hız Apnea Şampiyonası yapıldı. Milli Dalış sporcusu Birgül Erken de 1903 Çanakkale Beşiktaşlılar Spor Kulübü Derneği adına yarıştı. Erken, 4 altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Sonuçlara göre 'a seçilen sporcular 17-20 Haziran'da 'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

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