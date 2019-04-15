Hayırlı evlatlar

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bu sezon takımın vazgeçilmezleri arasına giren Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır kazandıkları parayla ailelerine yardım etti.
BORÇLARINI ÖDEDİ
Yusuf kazandığı ilk parayla ailesine ev alırken, köyde yaşıdıkları evi de tadilat ettirdi. Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak da yine kazandığı ilk parayla ailesine ev aldı. Hüseyin ailesinin borçlarını ödedi. Uğurcan da ailesine araba alarak destek oldu.
BORÇLARINI ÖDEDİ
Yusuf kazandığı ilk parayla ailesine ev alırken, köyde yaşıdıkları evi de tadilat ettirdi. Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak da yine kazandığı ilk parayla ailesine ev aldı. Hüseyin ailesinin borçlarını ödedi. Uğurcan da ailesine araba alarak destek oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.