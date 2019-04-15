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Hayırlı evlatlar

Oynadıkları futbolla taraftarın sevgilisi olan lu genç yıldızlar kazandıkları parayla ailelerine destek oldular.

Hayırlı evlatlar
Trabzonspor altyapısından yetişen ve bu sezon takımın vazgeçilmezleri arasına giren Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır kazandıkları parayla ailelerine yardım etti.

BORÇLARINI ÖDEDİ
Yusuf kazandığı ilk parayla ailesine ev alırken, köyde yaşıdıkları evi de tadilat ettirdi. ve da yine kazandığı ilk parayla ailesine ev aldı. Hüseyin ailesinin borçlarını ödedi. Uğurcan da ailesine araba alarak destek oldu.

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