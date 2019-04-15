Göztepe'nin Akhisaspor'a 1-0 yenildiği, düşme hattını da yakından ilgilendiren maçın ardından İrfan Şafak, Sertaç Utku ve Fikri Mert Aygün isimli Göztepe taraftarları futbolcular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile beraberindeki 6 kişi tarafından darp edilerek tehdit edildiklerini iddia edip, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'BU ŞİKAYET ZORUNLU HALE GELMİŞTİR'

Taraftarların avukatı, suç duyurusunda bulunduğu dilekçesinde, "Yağmur çamur demeden, kendi harcamalarından kısarak bilet, forma alarak takımını destekleyen ve Göztepe aşkıyla yanıp tutuşan müvekkillerim, galibiyet sonrası ve başarılı sonuçlar neticesinde futbolcuları omuzlarına almayı bildiği gibi, bir taraftar olarak alınan kötü sonuçlar karşısında takım futbolcularını, teknik kadroyu ve yönetimi eleştirmeyi kendinde bir hak olarak görmektedir. Nitekim olay günü bu eleştiri hakkını kullanırken, diğer futbolcuların hiçbiri tepki göstermemesine rağmen, Halil ve Alparslan, müvekkillerime müessir fiilde bulunmuştur. Saldırıyı yapan kişilerin Göztepelilik ruhuyla bağdaşmadığını görünce iş bu şikayet zorunlu hale gelmiştir" ifadelerine yer verdi.