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  • 08.04.2019 12:56
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 13:00

'de li futbolcu ve taraftarlar arasında kavga çıktı!

'in 27.haftasında evinde spor'a 1-0 yenilen ve ligde kalma yolunda ağır yara alan 'de ortalık karıştı. Maç bitiminde 'nın dışında Göztepeli oyuncu 'ın önünü kesen taraftarlar sözlü tepki tepkide bulundu. Ardından Göztepeli futbolcular ve taraftarlar birbirlerine girdi.

'de kümede kalma yolunda evinde spor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden 'de ortalık karıştı. Mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmayı kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftar çileden çıktı.

Maç bitiminde ise 'nın dışında futbolcularla taraftar birbirine girdi. Takımı protesto eden futbolseverler Göztepeli oyuncuların önünü kesti. Arabasıyla stattan ayrılan kanat oyuncusu 'ın önünü kesen taraftarlar, oyuncuya tepki gösterince olaylar büyüdü. Arkadaşlarıyla birlikte arabasından inen Halil ile taraftar arasında arbede yaşandı. Bu sırada takım otobüsünde bulunan orta saha de otobüsten inip koşarak olaylara müdahil oldu.

Alpaslan'ın ardından otobüsten inen teknik direktör , idari menajer İlhan Şahin ve oyuncular da otobüsten inip kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir futbolsever ise yere düşerek göz yaşlarına boğuldu. Tamer Tuna, taraftarın yanına gelerek yatıştırmaya çalıştı. Çevik kuvvet polisleri, olaylara müdahale ederek taraftarı stattan uzaklaştırdı. Büyük şaşkınlık yaşayan futbolcular ise güvenlik gerekçesiyle uzun süre stat dışına çıkmadı. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Göztepe takım otobüsü polis konvoyu ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne hareket etti.

TARAFTAR VE ALPASLAN'DAN AÇIKLAMA

Akhisarspor'a yenilerek umut tüketen Göztepe'de stat çıkışında oyuncular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'le kavga eden taraftarlar sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. "Yaşananları unutacağız, Göztepe'ye destek vereceğiz" diyen futbolseverler, "Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Futbolcularımıza güveniyoruz. Onlara destek vermeye hep devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Alpaslan Öztürk ise kesinlikle taraftara saldırmadığını söyledi. "Olaylarla benim alakam yok" diyen deneyimli oyuncu, "Arkadaşlar bana yazıyorsunuz ama konuyla benim hiç alakam yok. Kavga olduğunu gördüm, otobüsten indim. Taraftar olduklarını görünce tekrar otobüse bindim. Benim bu konuyla yakından uzaktan alakam yoktur. Olsa, zaten orada o kadar polis vardı. Beni alırlardı. Lütfen bilip bilmeden yanlış şeylere itibar etmeyin" dedi.

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