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  • 15.04.2019 15:17
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 16:43

'dan derbisi sonrası flaş MHK hamlesi

Son dakika haberine göre yönetimi derbisi sonrası harekete geçti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay saat 16.00'da MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüştü.

Dün Kadıköy'de oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sona eren derbisinin ardından hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösteren 'dan flaş bir hamle geldi.

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bir takım şampiyon yapılacaksa açık açık ilan etsinler. Yediğimiz golden önce faul var. Türk futbolunun markası adına gerçekten çok üzgünüm" demiş, teknik direktör Fatih Terim ise karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında "Bu iş korkakların işi değil" sözleriyle tepkisini sert bir şekilde dile getirmişti.

Bugün sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay, saat 16'da Beylerbeyi'ndeki Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) binasına gitti ve başkan Sabri Çelik ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası aracı içinden kısa bir açıklama yapan Mustafa Cengiz "Sabri Bey, Mustafa Bey (Mustafa Çulcu) ve Muhittin Bey'le (Muhittin Boşat) genel bir görüşmemiz oldu. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağız." dedi.

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