Aytemiz Alanya 1 puanı kaptı

SÜPER Lig'in 28. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor, Malatya'nın golünü 6'den penaltıdan Adem, Alanya'nın golünü ise 12'de Fernandes attı. Malatya Adem'in ayağından bir de penaltı kaçırdı. Alanya'da Ceyhun 33'de, Malatya'dan 82'de Erkan kırmızı kart gördüler.