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Aytemiz Alanya 1 puanı kaptı

Aytemiz Alanya 1 puanı kaptı
SÜPER Lig'in 28. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor, Malatya'nın golünü 6'den penaltıdan Adem, Alanya'nın golünü ise 12'de Fernandes attı. Malatya Adem'in ayağından bir de penaltı kaçırdı. Alanya'da Ceyhun 33'de, Malatya'dan 82'de Erkan kırmızı kart gördüler.

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