Ankaragücü’ne ilaç gibi 3 puan

SÜPER Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla Ankaragücü düşme hattı bölgesinden uzuklaştı. 77. dakikada Kitsiou'nun uzun pasına koşu yapan Boyd, kalesini terk eden Lung ile Levent arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendirerek araya girip topu ağlara gönderdi: 0-1. 90+6'da İlhan, Aydın'ın 'Al da at' dercesine verdiği pasa dokundu ve skoru ilan etti: 0-2.