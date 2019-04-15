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’ne ilaç gibi 3 puan

Formda Kayseri’yi Boyd ve İlhan’ın golleriyle yenen A.Gücü, düşme hattından uzaklaştı.

Ankaragücü’ne ilaç gibi 3 puan
SÜPER Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yendi. Bu sonuçla Ankaragücü düşme hattı bölgesinden uzuklaştı. 77. dakikada Kitsiou'nun uzun pasına koşu yapan Boyd, kalesini terk eden Lung ile Levent arasındaki anlaşmazlığı iyi değerlendirerek araya girip topu ağlara gönderdi: 0-1. 90+6'da İlhan, Aydın'ın 'Al da at' dercesine verdiği pasa dokundu ve skoru ilan etti: 0-2.

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