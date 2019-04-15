G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Bu kadar çaba, bu kadar krizdeki emeğimize rağmen yazık. Eğer bir takımı şampiyon ilan edeceklerse açık açık söylesinler. Bu kadar emeğe yazık" dedi.
NE HİKMETSE VERİLMİYOR
Albayrak, "Linnes'e yapılan hareket yüzde 1000 kırmızı karttır. Fenerbahçe'nin golünden önce Feghouli'ye yapılan net faul. Ne hikmetse faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor ama netice alınmıyor" ifadelerini kullandı.
NE HİKMETSE VERİLMİYOR
Albayrak, "Linnes'e yapılan hareket yüzde 1000 kırmızı karttır. Fenerbahçe'nin golünden önce Feghouli'ye yapılan net faul. Ne hikmetse faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor ama netice alınmıyor" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.