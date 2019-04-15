Bugünkü
Takvim

: Linnes’e yapılan yüzde 1000 kırmızı!

, “Linnes’e yapılan yüzde 1000 kırmızı karttır. Bu kadar emeğe yazık” dedi.

Linnes’e yapılan yüzde 1000 kırmızı!
G.Saray 2. Başkanı , "Bu kadar çaba, bu kadar krizdeki emeğimize rağmen yazık. Eğer bir takımı şampiyon ilan edeceklerse açık açık söylesinler. Bu kadar emeğe yazık" dedi.

NE HİKMETSE VERİLMİYOR
Albayrak, "Linnes'e yapılan hareket yüzde 1000 kırmızı karttır. Fenerbahçe'nin golünden önce Feghouli'ye yapılan net faul. Ne hikmetse faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor ama netice alınmıyor" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAbdurrahim Albayrak: Linnes’e yapılan yüzde 1000 kırmızı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri