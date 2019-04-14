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  • 14.04.2019 22:00
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 22:00

: 'F.Bahçe 9 kişi kalmalıydı! Golden önce faul var'

Futbol yorumcusu , - Galatasaray maçının ardından hakem kararlarını yorumladı.

'F.Bahçe 9 kişi kalmalıydı! Golden önce faul var'

'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin 9 kişi kalması lazımdı, Mehmet Topal'ın atılması lazımdı. Eljif Elmas'ın golünden önce de faul var. Ben böyle düşünüyorum. Bu maç, Türk Telekom Stadı'nda olsaydı hakem Ali Palabıyık, Mehmet Topal'ı atar mıydı? Eljif'in golünden önceki faulü verir miydi? Fenerbahçe'yi böyle yakalamışsın, yen tarihe geç ama olmadı. Hakemin ikinci yarıda çok ciddi iki kritik hatası var, skoru etkileyen. Bunları söylemek benim boynumun borcu"

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