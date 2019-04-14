Fenerbahçe'nin daha eksik kalması gerektiğini ifade eden Terim, "Kazanmamız gereken bir maç. İlk yarı 11'e 11 neredeyse pozisyon vermedik, 2. yarı 10 kişiyken, oyunun hakimiyken, daha çok pozisyon üretmeliydik ama buna rağmen, Fenerbahçe daha da eksik kalabilirdi ama olmadı. Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik, çok üzgünüm" dedi.

"KORKAKSANIZ YAPMAYIN BU İŞİ"

Hakem Ali Palabıyık ve VAR Bülent Yıldırım'ı da sert bir dille eleştiren Fatih Terim, "Kardeşim faulü vereceksin, VAR'a gideceksin, VAR Bülent Yıldırım, sen çağıracaksın, bir önceki pozisyonda kart diye uyaracaksın. O zaman bu işi niye yapıyorsun kardeşim? Korkaksanız yapmayın bu işi. Yok gelenek bozulmamış, yine yenilmemiş falan, ben onları umursayan biri değilim. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var, ben onları önemseyen biriyim." şeklinde konuştu.





"KONUŞTUĞUMDA CEZA VERİYORLAR"

Galatasaray'ın sessiz kaldığını belirten Terim, "Konuştuğum zaman ceza yiyorum, onlara da o fırsatı vermek istemiyorum çünkü istedikleri o zaten. Maç öncesi, maçın içinde... Bu sene enteresan şeyler oluyor. Şimdi herhangi bir şey söylesem bir de ceza yiyorum! Herkes maçtan sonra bir şey söylüyor ama olan Galatasaray'a oluyor. Galatasaray susuyor. Ben de konuşunca ceza yiyorum. Onlara o fırsatı vermek istemiyorum çünkü 6 maç kaldı" ifadelerini kullandı.