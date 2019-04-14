Vatandaşlar tarafından şu sıralar "Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem kimdir?" sorusu büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, merakla araştırılan o sorunun yanıtı ne? İşte o sorunun yanıtı...

DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV YAPAN İLK TÜRK HAKEM KİMDİR?

CEVAP: DOĞAN BABACAN

DOĞAN BABACAN KİMDİR?

Doğan Babacan 30 Kasım 1929'da doğmuştur. FIFA Dünya Kupası finallerinde maç yönetmiş ilk Türk hakemdir. Futbola 1946 yılında Beşiktaş Genç Takımı'nda başladı. Beyoğluspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Hacettepe kulüplerinde futbol oynadı.

Hakemliğe 1955'te başladı. Münih 1972 Olimpiyat Oyunları ve 1974 FIFA Dünya Kupası'nda görev aldı. Turnuva boyunca 3 maça çıktı. Birincisi, bu finallerde ilk kırmızı kartın gösterildiği Batı Almanya-Şili maçıydı. Babacan, Şilili futbolcu Carlos Caszely'e gösterdiği kırmızı kartla FIFA Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartını gösteren hakemi oldu. FIFA Dünya Kupası tarihinde kırmızı kart uygulaması ilk kez 1970 FIFA Dünya Kupası'nda başlatılırken, o yıl hakemler kırmızı kartlarına başvurmamıştı. Bu karşılaşmada Babacan'ın yanında yardımcı olarak bir İngiliz hakem Jack Taylor görev almıştır. Babacan, daha sonra İngiliz Taylor'un yönettiği Bulgaristan-Uruguay maçında Batı Alman Ohmsen'le birlikte yardımcı hakem olarak görev yaptı. Doğan Babacan üçüncü olarak da Galli hakem Clive Thomas'ın yönettiği maçta Avustralyalı Tony Boskovic'le birlikte yardımcı hakem görevini üstlenmiştir.

1975 UEFA Süper Kupası'nı, 1974 ve 1977'de Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final maçını, 1978'de UEFA Kupası yarı finalini yönetti. FIFA kokartını 10 yıl taşıdı. 1978'de hakemliği bıraktı. Bir süre futbol yorumculuğu yaptı.