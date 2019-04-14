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  • 14.04.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 20:36

, - derbisini yorumladı

Usta yorumcu , 'in 28. haftasında oynanan - derbisi hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. 'ın gördüğü kırmızı kartı yorumlayan usta yorumcunun hedefinde sarı lacivertli o isim de vardı...



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Usta yazar Erman Toroğlu merakla beklenen dev maçı A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yorumladı. Usta yorumcu Fenerbahçeli futbolcu için sert eleştirilerde bulundu. İşte Toroğlu'nun dev maça dair yorumları...

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