Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisinin 45. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe - Galatasaray maçının ilk yarısı nefes kesen pozisyonlarla heyecanı doruğa taşıdı. Maçın 45. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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