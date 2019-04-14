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  • 14.04.2019 20:08
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 20:08

, karşısında 10 kişi kaldı!

'de , derbisinin 45. dakikasında görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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