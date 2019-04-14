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, 2019’da ’de yenilgi yüzü görmedi

İkinci yarının ilk 11 haftasında 8 galibiyet, 3 beraberlik alan , 27 puan topladı... ligin ilk yarısının tamanında 26 puan toplarken, ilk 11 maçta 18 puan alabilmişti.




Beşiktaş 2019'da fırtına gibi esmeye devam ediyor... Başakşehir'i 2-1'le geçen Siyah-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 27 puan topladı. Bu 11 maçlık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal'ın bileği hiç bükülmedi. 2. yarıda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, ilk yarının tamamında 26 puan almıştı.

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