Beşiktaş 2019'da fırtına gibi esmeye devam ediyor... Başakşehir'i 2-1'le geçen Siyah-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 27 puan topladı. Bu 11 maçlık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal'ın bileği hiç bükülmedi. 2. yarıda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, ilk yarının tamamında 26 puan almıştı.
- Spor
- 14.04.2019
- Gazete
Beşiktaş, 2019’da Süper Lig’de yenilgi yüzü görmedi
İkinci yarının ilk 11 haftasında 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal, 27 puan topladı...Beşiktaş ligin ilk yarısının tamanında 26 puan toplarken, ilk 11 maçta 18 puan alabilmişti.
Beşiktaş 2019'da fırtına gibi esmeye devam ediyor... Başakşehir'i 2-1'le geçen Siyah-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 27 puan topladı. Bu 11 maçlık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal'ın bileği hiç bükülmedi. 2. yarıda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, ilk yarının tamamında 26 puan almıştı.
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