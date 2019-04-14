fırtına gibi esmeye devam ediyor... Başakşehir'i 2-1'le geçen Siyah-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçtatopladı. Bu 11 maçlık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal'ın bileği hiç bükülmedi. 2. yarıda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş, ilk yarının tamamında 26 puan almıştı.