Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Konyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Sivasspor, son 7 maçta 2 galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 36'ya konuk ekip Sivasspor da paunını 35'e çıkardı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Erdem Bayık (xx), Hakan Yemişken (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx) - Opanasenko (x) (Dk. 59 Hurtado x), Uğur Demirok (xx), Diagne (xx), Zuta (xx), Jonsson (xx), Volkan Fındıklı (xx), Ömer Ali Şahiner (xxx) (Dk. 79 Traore x), Milosevic (xx), Fofana (xx), Jahovic (xx) (Dk. 64 Yatabare x)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Papp (xx), Bjarsmyr (xx), Braz (xx), Uğur Çiftçi (xx), Hakan Arslan (xx), Ndinga (xx), Douglas (xx) (Dk. 90 Mert Hakan Yandaş x), Özer Hurmacı (xx) (Dk. 68 Torje x), Emre Kılınç (xxx), Diabate (xxx) (Dk. 90+3 Kone x)

GOLLER: Dk. 22 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor) - Dk. 39 Diabate (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Diagne, Traore (Atiker Konyaspor) - Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

22. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in orta alandan pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, müsait pozisyonda rakip ceza alanında Fofana ile duvar pası sonrası meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde pasında, penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Diabate meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.