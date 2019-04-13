Beşiktaş'ın Başakşehir ile karşı karşıya geldiği Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde siyah-beyazlılarda bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Gary Medel, karşılaşmanın 60. dakikasında topsuz alanda sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Gary Medel'in yerine Japon yıldız Shinji Kagawa oyuna dahil oldu.
Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Gary Medel, karşılaşmanın 60. dakikasında topsuz alanda sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Gary Medel'in yerine Japon yıldız Shinji Kagawa oyuna dahil oldu.
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