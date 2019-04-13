Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 13.04.2019 20:40
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 20:40

- karşılaşmasında sakatlık şoku! Oyunu terk etti...

'in 28. haftasında Vodafone Park'ta Medipol 'i ağırladı. Beşiktaş'ın Şilili yıldızı , mücadelenin 60. dakikasında topsuz alanda sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş - Başakşehir karşılaşmasında sakatlık şoku! Oyunu terk etti...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri