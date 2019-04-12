Adriano seferberliği

Beşiktaş'ta Adriano'nun Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Adriano için kulüp doktorları seferberlik ilan etti. Tecrübeli oyuncunun yarın oynayıp oynamayacağının bugün netlik kazanması bekleniyor.
- Spor
- 12.04.2019
- Gazete
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