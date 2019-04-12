Bugünkü
Takvim

Adriano seferberliği

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızının Başakşehir ile oynananacak maça yetiştirilmesi için çaba sarf ediliyor.

Adriano seferberliği
Beşiktaş'ta Adriano'nun Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Adriano için kulüp doktorları seferberlik ilan etti. Tecrübeli oyuncunun yarın oynayıp oynamayacağının bugün netlik kazanması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAdriano seferberliği
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri