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Prim 2.6 milyon!

Yönetimi, derbisine müthiş bir prim verecek...

Prim 2.6 milyon!
G.Saray'da maçı öncesi yönetim cular için kesenin ağzını açacak. Sarı-Kırmızılı yönetimin 'deki 20 yıllık özlemi dindirmek için 2.6 milyon lirayı gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi Futbol Federasyonu, 'de galip gelen takımlara 2.6 milyon lira galibiyet primi veriyor. Yönetimi, 2.6 milyon liralık primin tamamını futbolculara dağıtma kararı aldı.

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