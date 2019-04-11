Prim 2.6 milyon!

G.Saray'da Fenerbahçe maçı öncesi yönetim futbolcular için kesenin ağzını açacak. Sarı-Kırmızılı yönetimin Kadıköy'deki 20 yıllık özlemi dindirmek için 2.6 milyon lirayı gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi Futbol Federasyonu, Süper Lig'de galip gelen takımlara 2.6 milyon lira galibiyet primi veriyor. Galatasaray Yönetimi, 2.6 milyon liralık primin tamamını futbolculara dağıtma kararı aldı.
- Spor
- 11.04.2019
- Gazete
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