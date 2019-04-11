stratejisini tamamendeğiştirecekbir maç var.O da cumartesi günkükarşılaşması...açısından değişenbirşey yok. Amaçgeleneğinisürdürmek.için iseşampiyonluğunkaybedildiği ya dakazanılacağı birmaç olabilir.için en büyük güç taraftarı... Böyle maçlardane konumda olursa, kadrosu nasıl olursa olsunve motivasyonla oynuyorlar. Ve istediklerini almayı biliyorlar.yıllık müthiş serinin pozitif yönden bir etkisi olsa da bir de işin ters tarafı var.oyuncularardından ilk kaybedecek takım olma baskısını da hissedebilirler. Bu durum da sahaya yansıyacaktır.