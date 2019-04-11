Derbinin stratejisini tamamen değiştirecek bir maç var. O da cumartesi günkü Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması... Fenerbahçe açısından değişen birşey yok. Amaç 20 yıllık Kadıköy geleneğini sürdürmek. Galatasaray için ise şampiyonluğun kaybedildiği ya da kazanılacağı bir maç olabilir. (Evren Turhan)
BÖYLE MAÇLARI BİLİYORLAR!
Fenerbahçe için en büyük güç taraftarı... Böyle maçlarda Fenerbahçe ne konumda olursa, kadrosu nasıl olursa olsun çok farklı bir inançla ve motivasyonla oynuyorlar. Ve istediklerini almayı biliyorlar.
POZİTİF ETKİSİ DE VAR AMA...
20 yıllık müthiş serinin pozitif yönden bir etkisi olsa da bir de işin ters tarafı var. F.Bahçeli oyuncular 20 yılın ardından ilk kaybedecek takım olma baskısını da hissedebilirler. Bu durum da sahaya yansıyacaktır.
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