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  • 11.04.2019 14:43
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 14:43

ve peşindeydi! Samaris tercihini yaptı

Sezon sonunda Benfica ile olan sözleşmesi sona erecek olan Samaris'in 'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. 'nin de gündeminde olan orta saha oyuncusu Benfica'dan yıllık 600 bin euro kazanıyor.

Benfica forması giyen Andreas Samaris'in gözü Galatasaray'da... Takımında bu sezon fazla forma şansı bulamayan Yunan ön liberonun, Galatasaray'dan iyi bir teklif beklediği ve Türkiye'de oynamak istediği öğrenildi. Yunan basınında Paganews'in haberine göre, Benfica'dan yıllık 600 bin euro kazanan Samaris'e henüz yeni sözleşme teklifi gelmedi.

Ancak Benfica yönetiminin daha yüksek bir miktar önermeyecek olmasından dolayı Yunan 29 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacağı yazıldı.

Samaris bu sezon Benfica formasıyla ligde 13 maçta 911 dakika sahada kalırken, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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