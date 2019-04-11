Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.04.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 18:06

'a müjde! Ferrari için son karar!

, Ferrari'nin aleyhinde açtığı davayı bozdu ve u bırakan İtalyan oyuncunun Beşiktaş'tan alacağı olmadığına karar verdi.

Beşiktaş'a müjde! Ferrari için son karar!

, 'nin aleyhinde kazandığı alacak davası sonrasında itirazda bulunan Siyah-beyazlı ekibi haklı buldu ve İtalyan oyuncunun alacak talebinin reddedildiğini açıkladı.

2009-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Matteo Ferrari, Beşiktaş'ı alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle önce 'ya, ardından da CAS'a şikayet edip 8 milyon euroluk bir tazminat kazanmıştı.

Beşiktaş ise 2014'te u bırakan Ferrari ile anlaşarak taksitli ödeme planı oluşturmuştu.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'a müjde! Ferrari için son karar!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri