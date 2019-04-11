Beşiktaş'a müjde! Ferrari için son karar!

TFF Tahkim Kurulu, Matteo Ferrari'nin Beşiktaş aleyhinde kazandığı alacak davası sonrasında itirazda bulunan Siyah-beyazlı ekibi haklı buldu ve İtalyan oyuncunun alacak talebinin reddedildiğini açıkladı.

2009-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Matteo Ferrari, Beşiktaş'ı alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle önce UEFA'ya, ardından da CAS'a şikayet edip 8 milyon euroluk bir tazminat kazanmıştı.



Beşiktaş ise 2014'te futbolu bırakan Ferrari ile anlaşarak taksitli ödeme planı oluşturmuştu.







