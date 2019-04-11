Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.04.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 17:39

Son dakika:Tahkim'den için karar!

TFF Tahkim Kurulu, lı Christian 'ya verilen 2 maçlık cezayı onayladı. Demokratik Kongolu oyuncu Fenerbahçe derbisinde ve Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, lı futbolcu Christian Nekadio 'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezasını onadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSon dakika:Tahkim'den Galatasaraylı Luyindama için karar!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri