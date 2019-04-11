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  • 11.04.2019 20:37
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 20:40

Son dakika: , 'in sözleşmesini uzattı

, Norveçli oyuncusu 'in sözleşmesini uzattığını 'na bildirdi.

Galatasaray'dan 2 yıllık imza

, 'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattığını 'na bildirdi. Norveçli oyuncu yıllık 1.400.000 Euro kazanacak.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 1.400.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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