Güneş’le gol yağdırdılar

Beşiktaş Şenol Güneş döneminde gol oldu yağdı... Siyah- Beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren tecrübeli hoca zamanında Kartal farklı galibiyetlerle ayrılmayı başardı. Beşiktaş 2015-2016 sezonundan beri takımın başında bulunan Şenol Güneş ile toplam 53 resmi karşılaşmayı 3 veya üzerinde gol atarak kazandı.
LİGDE 40 MAÇ
Siyah-Beyazlılar Süper Lig'deki 40 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol atarak kazanırken Avrupa kupalarındaki 8 mücadeleyi de bu şekilde sonuçlandırdı. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta taraftarlarına gollü galibiyetler tattırmayı başardı.
11 MAÇ 3 GOL ÜSTÜ
Kartal Güneş yönetiminde bu sezon 11 karşılaşmayı 3 ve üzeri golle kazandı. Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, ligdeki Antalyaspor maçından da 6-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynadıkları maçı da 6-0 mağlup ederek en farklı galibiyetlerden birine imza attı.
LİGDE 40 MAÇ
Siyah-Beyazlılar Süper Lig'deki 40 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol atarak kazanırken Avrupa kupalarındaki 8 mücadeleyi de bu şekilde sonuçlandırdı. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta taraftarlarına gollü galibiyetler tattırmayı başardı.
11 MAÇ 3 GOL ÜSTÜ
Kartal Güneş yönetiminde bu sezon 11 karşılaşmayı 3 ve üzeri golle kazandı. Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, ligdeki Antalyaspor maçından da 6-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynadıkları maçı da 6-0 mağlup ederek en farklı galibiyetlerden birine imza attı.
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