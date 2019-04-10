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Güneş’le gol yağdırdılar

, döneminde gol patlaması yaşadı. Takımda 4’üncü sezonunu geçiren tecrübeli teknik direktör zamanında Siyah-Beyazlılar 53 resmi karşılaşmayı üç veya üzerinde gol atarak kazanmayı başardı.

Güneş’le gol yağdırdılar
Beşiktaş Şenol Güneş döneminde gol oldu yağdı... Siyah- Beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren tecrübeli hoca zamanında Kartal farklı galibiyetlerle ayrılmayı başardı. Beşiktaş 2015-2016 sezonundan beri takımın başında bulunan Şenol Güneş ile toplam 53 resmi karşılaşmayı 3 veya üzerinde gol atarak kazandı.

LİGDE 40 MAÇ
Siyah-Beyazlılar Süper Lig'deki 40 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol atarak kazanırken Avrupa kupalarındaki 8 mücadeleyi de bu şekilde sonuçlandırdı. 'nda ise 5 maçta taraftarlarına gollü galibiyetler tattırmayı başardı.

11 MAÇ 3 GOL ÜSTÜ
Kartal Güneş yönetiminde bu sezon 11 karşılaşmayı 3 ve üzeri golle kazandı. Çaykur Rizespor'u 7-2 yenen Beşiktaş, ligdeki Antalyaspor maçından da 6-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile oynadıkları maçı da 6-0 mağlup ederek en farklı galibiyetlerden birine imza attı.

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