Süper Lig'de bu hafta dananın kuyruğu kopabilir. Beşiktaş ile Başakşehir ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan 28. hafta maçları sonunda alınacak sonuçlar ligin kaderini etkileyebilir. Son 7 haftaya en yakın rakibi G.Saray'ın 6 puan önünde giren Başakşehir bu hafta kazanır, Cimbom da Fenerbahçe'ye yenilirse 2 takım arasındaki puan farkı 9'a çıkacak. Böylece Başakşehir şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak. Bunun dışında alınacak diğer sonuçlarda da farklı tablolar ortaya çıkabilecek.
FARK 3 PUANA DA İNEBİLİR
Başakşehir yenilir, G.Saray kazanırsa bu takdirde 2 takım arasındaki puan farkı 3'e inecek. Böyle bir durumda 2. sıradaki Cimbom bu maçtan sonra kalan 6 haftada puan kaybetmezse şampiyon olacak. Bunun dışında B.Şehir ve G.Saray bu hafta kazanırsa aradaki 6 puanlık fark korunacak. B.Şehir'in beraberliğinde G.Saray galip gelirse 2 takım arasındaki puan farkı 4'e kadar inecek.
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