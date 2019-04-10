'de bu hafta dananın kuyruğu kopabilir.ileveilearasında oynanacak olanhafta maçları sonunda alınacak sonuçlar ligin kaderini etkileyebilir. Sonhaftaya en yakın rakibi G.Saray'ın 6 puan önünde giren Başakşehir bu hafta kazanır, Cimbom da'ye yenilirse 2 takım arasındaki puan farkı 9'a çıkacak. Böyleceşampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak. Bunun dışında alınacak diğer sonuçlarda da farklı tablolar ortaya çıkabilecek.Başakşehir yenilir, G.Saray kazanırsa bu takdirde 2 takım arasındaki puan farkı 3'e inecek. Böyle bir durumda 2. sıradaki Cimbom bu maçtan sonra kalan 6 haftada puan kaybetmezse şampiyon olacak. Bunun dışında B.Şehir ve G.Saray bu hafta kazanırsa aradaki 6 puanlık fark korunacak. B.Şehir'in beraberliğinde G.Saray galip gelirse 2 takım arasındaki puan farkı 4'e kadar inecek.