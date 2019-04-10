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- ve - maçları çok büyük önem taşıyor

Lider ’le takipçisi G.Saray’ın bu hafta yapacağı maçlar sonucu farklı bir tablo ortaya çıkabilir. B.Şehir’le G.Saray arasındaki puan farkı 9’a yükselebileceği gibi iki takım arasındaki fark 3'e de inebilir.



Süper Lig'de bu hafta dananın kuyruğu kopabilir. Beşiktaş ile Başakşehir ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan 28. hafta maçları sonunda alınacak sonuçlar ligin kaderini etkileyebilir. Son 7 haftaya en yakın rakibi G.Saray'ın 6 puan önünde giren Başakşehir bu hafta kazanır, Cimbom da Fenerbahçe'ye yenilirse 2 takım arasındaki puan farkı 9'a çıkacak. Böylece Başakşehir şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak. Bunun dışında alınacak diğer sonuçlarda da farklı tablolar ortaya çıkabilecek.

FARK 3 PUANA DA İNEBİLİR
Başakşehir yenilir, G.Saray kazanırsa bu takdirde 2 takım arasındaki puan farkı 3'e inecek. Böyle bir durumda 2. sıradaki Cimbom bu maçtan sonra kalan 6 haftada puan kaybetmezse şampiyon olacak. Bunun dışında B.Şehir ve G.Saray bu hafta kazanırsa aradaki 6 puanlık fark korunacak. B.Şehir'in beraberliğinde G.Saray galip gelirse 2 takım arasındaki puan farkı 4'e kadar inecek.

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