Beşiktaş'ta Adem Ljajic için şartlar zorlanacak. Sırp futbolcunun Çaykur Rizespor maçında 2 gol, 3 asistlik bir performans sergilemesi üzerine yönetim bu futbolcuyu kaybetmemeye karar verdi. Yönetim Talisca'da yapılan hatayı tekrarlamamak için Adem Ljajic'i ne pahasına olursa olsun bitirecek.
- Spor
- 10.04.2019
- Gazete
Beşiktaş Adem Ljajic'in bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak
Ljajic’in Rize maçında 2 gol, 3 asistlik performansı yönetimi harekete geçirdi. Başkan Orman Sırp yıldız için Torino ile görüşme yapacak.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic için şartlar zorlanacak. Sırp futbolcunun Çaykur Rizespor maçında 2 gol, 3 asistlik bir performans sergilemesi üzerine yönetim bu futbolcuyu kaybetmemeye karar verdi. Yönetim Talisca'da yapılan hatayı tekrarlamamak için Adem Ljajic'i ne pahasına olursa olsun bitirecek.
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