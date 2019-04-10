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Ljajic'in bonservisini almak için tüm şartları zorlayacak

Ljajic’in Rize maçında 2 gol, 3 asistlik performansı yönetimi harekete geçirdi. Başkan Orman Sırp yıldız için Torino ile görüşme yapacak.



Beşiktaş'ta Adem Ljajic için şartlar zorlanacak. Sırp futbolcunun Çaykur Rizespor maçında 2 gol, 3 asistlik bir performans sergilemesi üzerine yönetim bu futbolcuyu kaybetmemeye karar verdi. Yönetim Talisca'da yapılan hatayı tekrarlamamak için Adem Ljajic'i ne pahasına olursa olsun bitirecek.

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