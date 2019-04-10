Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 28. haftasında mücadele edecek Fenerbahçe ile Galatasaray derbi startını verdi. İki takım da karşılaşmadan 3 puan alabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Luyindama Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar? Dev derbi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşma ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında, Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün saat 11.00'da satışa çıkıyor.

Biletler;

10 Nisan 2019 tarihinde Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet bilet),

11 Nisan 2019 tarihinde FB kart sahiplerine ve Fenercell faturalı abonelerine (1 adet bilet),

12 Nisan 2019 tarihi itibarıyla da genel satışa açılacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİSAFİR TRİBÜNÜ :150.00 TL

FENERIUM ÜST H-I BLOK :160,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ H BLOK :280,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ G BLOK :330.00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ F BLOK :375,00 TL

FENERIUM ALT AVIS TRİBÜNÜ E BLOK :600.00 TL