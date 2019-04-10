Ajax ile Juventus, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Turnuvanın çeyrek final ilk ayağı bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Juventus, Avrupa kupalarında Ajax ile oynadığı son dokuz maçta rakibine mağlup olmadı. Peki, Ajax - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte karşılaşmanın detayları...

AJAX - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax ile Juventıs arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Ajax ile Juventus, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde dokuzuncu kez karşılaşıyor. Hollanda ekibi, rakibini bu turnuvada 1973'teki finalden (1-0) bu yana mağlup edemiyor.

Juventus, Avrupa kupalarında Ajax ile oynadığı son dokuz maçta rakibine mağlup olmadı (5G 4B).

Ajax, Eylül 2004'teki grup maçından (0-1) bu yana Juventus'u ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde konuk ediyor.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nin bir önceki turunda son şampiyon Real Madrid'i elerken; daha önce bunu başaran son takım olan Atletico Madrid (2015/16 vs Barcelona), finalde Real Madrid'e kaybetmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde üç sezondur çeyrek finale çıkan Juventus, 1966-1999 arasındaki dört sezonluk süreçten sonraki en uzun serisini yaşıyor.

Ajax, 2006/07'den (PSV) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk Hollanda takımı olurken; kendileri de 2002/03'ten sonra bu turnuvada ilk kez bu aşamaya ulaştı.

Bu sezon Şampyonlar Ligi'nde sahaya sürdüğü ilk 11'lerin yaş ortalaması en düşük takım Ajax (24 yıl 202 gün).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin (11) ardından en fazla gole doğrudan katkı sağlayan oyuncu Ajax'tan Dusan Tadic (9; 6 gol & 3 asist).

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Ajax'a karşı sahaya çıktığı son dört Şampiyonlar Ligi maçında yedi gol atarken; bu deplasmanda oynadığı son karşılaşmada hat-trick yaptı (Ekim 2012).

Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi kariyerinde Ajax'tan (7) daha fazla gol attığı sadece iki takım var: Juventus (10) & Bayern Münih (9).