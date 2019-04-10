2017'de Kasımpaşa'nın kiraladığı, bu sezon başında da Kayseri'nin Atletico Madrid'den kiraladığı Ganalı ön libero, yeni sezonda Beşiktaş'ta forma giyebilir. Ancak bu transferin bir detaya baktığı da öne sürüldü. 24 yaşındaki orta sahanın, Fikret Orman'ın başkanlık seçimini kazanması halinde kiralık olarak Beşiktaş'a geçeceğini, satın alma opsiyonunun da olacağı iddia edildi.

"BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİRİM"

Atletico Madrid yönetimiyle bir görüşme yapan Ganalı oyuncunun menajeri, "Diego Simeone'nin önümüzdeki sezon planlarında da Mensah'a yer olmadığını öğrendi. Bu bilgiyi futbolcuya aktaran İspanyol menajer, "Artık kiralık oynamak istemiyorum. Bana kulüp bul. Büyük bir kulübün bir parçası olmak istiyorum. Atletico beni istemiyorsa ben de en az onlar kadar büyük bir kulübe giderim, Beşiktaş'a transfer olabilirim" cevabını aldı.

Beşiktaş, Mensah'ı takıma katkı yapmayan Oğuzhan Özyakup'un yerine düşünüyor.