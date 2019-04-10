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  • 10.04.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 16:40

'dan dünya ve Avrupa rekoru

Milli okçu , Avrupa 'si sıralama atışlarında gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

Mete Gazoz'dan dünya ve Avrupa rekoru

Milli okçu , Avrupa 'si sıralama atışlarında gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde klasik yay erkekler kategorisinde yarışan Mete Gazoz, sıralama turlarında 698 puanla 1. oldu.

Milli okçu Mete, böylece gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

Ayrıca Klasik Yay , Türkiye rekorunu 2 bin 38 puana çıkardı.

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