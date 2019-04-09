'de bitime sadece 7 hafta kaldı... Geride kalan 27 haftada şampiyonluk vemücadelesinin yanı sıra düşmeme savaşı da veriliyor. Ligde 7 ekip şu anda korkuyu en yakından hissediyor. 22 puanla son sırada bulunankalan 7 haftada'ne en yakın takım durumunda. Kurtulması çor zor görünendeplasmana çıkarken evinde 3 karşılaşma oynayacak.