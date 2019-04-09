Süper Lig'de bitime sadece 7 hafta kaldı... Geride kalan 27 haftada şampiyonluk ve Avrupa Kupaları mücadelesinin yanı sıra düşmeme savaşı da veriliyor. Ligde 7 ekip şu anda korkuyu en yakından hissediyor. 22 puanla son sırada bulunan Erzurumspor kalan 7 haftada Türkiye 1.Ligi'ne en yakın takım durumunda. Kurtulması çor zor görünen Dadaşlar 4 deplasmana çıkarken evinde 3 karşılaşma oynayacak.
- Spor
- 09.04.2019
- Gazete
Ligin altı alev alev! Süper Lig'den düşecek 3 ekip için kader haftaları başlıyor
Erzurumspor 22 puanla son sırada bulunurken kurtulma şansı en zayıf ekip. Diğer 6 takımı da büyük bir korku sardı.Tarihi şampiyonluklarla dolu F.Bahçe bile 32 puanda olmasına rğamen tehlikeyi atlatamadı. Sivas, A.Gücü, Bursa, Göztepe ve Akhisar da kritik bölgenin içerisinde.
Süper Lig'de bitime sadece 7 hafta kaldı... Geride kalan 27 haftada şampiyonluk ve Avrupa Kupaları mücadelesinin yanı sıra düşmeme savaşı da veriliyor. Ligde 7 ekip şu anda korkuyu en yakından hissediyor. 22 puanla son sırada bulunan Erzurumspor kalan 7 haftada Türkiye 1.Ligi'ne en yakın takım durumunda. Kurtulması çor zor görünen Dadaşlar 4 deplasmana çıkarken evinde 3 karşılaşma oynayacak.
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