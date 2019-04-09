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stoper olursa orta alan düşer mi?

Brezilyalı futbolcuyu stopere çekmeyi düşünen bu durumda orta sahanın yumuşak kalmasından endişe ediyor. Son karar cuma günü verilecek.

Fernando stoper olursa orta alan düşer mi?
Dev derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konu, savunmanın ortasında kimin oynayacağı... Fatih Terim, Donk'un Malatya maçındaki stoper performansından çok memnun kaldı. Hollandalı yıldızın yanında bir başka ön libero Fernando'yu düşünen tecrübeli hoca, bu durumda orta alanın yumuşak kalmasından endişe duyuyor. Terim, Emre Akbaba'nın idman performansına da bakarak cuma günü bu konuda kesin kararı verecek.

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