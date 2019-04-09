Fernando stoper olursa orta alan düşer mi?

Dev derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konu, savunmanın ortasında kimin oynayacağı... Fatih Terim, Donk'un Malatya maçındaki stoper performansından çok memnun kaldı. Hollandalı yıldızın yanında bir başka ön libero Fernando'yu düşünen tecrübeli hoca, bu durumda orta alanın yumuşak kalmasından endişe duyuyor. Terim, Emre Akbaba'nın idman performansına da bakarak cuma günü bu konuda kesin kararı verecek.