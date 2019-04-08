Güneş, Ç.Rize maçı öncesi futbolcularını uyardı: Tek yol galibiyet

Şenol Güneş'ten Çaykur Rizespor uyarısı... Beşiktaş Teknik Direktörü dünkü idman öncesi takımla bir toplantı daha gerçekleştirdi. Hafta başından beri takımı Çaykur Rizespor maçı için uyaran tecrübeli hoca, "Bizim için tek yol galibiyet. Beraberlik bile Devler Ligi şansımıza darbe vurur. Bu nedenle sizden canınızı dişinize takarak oynamanızı istiyorum" ifadesini kullandı.
PUAN KAYBETME LİMİTİ DOLDU
Çaykur Rizespor'un ligin 2. yarısının en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Bizi de yenmek için her şeylerini ortaya koyacaklar. Kendi oyunumuzu kabul ettirirsek kazanırız. Artık puan kaybetme limidimizi doldurduk. 3 puan istiyorum" diye konuştu.
PUAN KAYBETME LİMİTİ DOLDU
Çaykur Rizespor'un ligin 2. yarısının en iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Bizi de yenmek için her şeylerini ortaya koyacaklar. Kendi oyunumuzu kabul ettirirsek kazanırız. Artık puan kaybetme limidimizi doldurduk. 3 puan istiyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.