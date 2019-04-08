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Fırtına’da altyapı bereketi

geride kalan 27 haftada öz kaynaktan gelen 11 gençten yararlandı. ’in attığı golle altyapı oyuncularının skora katkısı 6’ya çıktı.

Fırtına’da altyapı bereketi
altyapısıyla parlıyor. Bordo- Mavililer 27. hafta sonunda altyapısından gelen 11 futbolcudan yararlandı. Yusuf Yazıcı, Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin, Uğurcan, Arda, Hasan ve Berkay gibi genç oyunculara sahip olan Trabzonspor'da 'in 'ya attığı gol sonrası altyapı oyuncularının skora katkısı 6'ya çıktı.



​GÖZLER NWAKAEME'DE
Trabzonspor'da özellikle sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Nwakaeme kalan haftalarda 6 gol daha atması durumunda ekstra 100 bin Euro'nun daha sahibi olacak.

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