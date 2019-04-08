Fırtına’da altyapı bereketi

Trabzonspor altyapısıyla parlıyor. Bordo- Mavililer 27. hafta sonunda altyapısından gelen 11 futbolcudan yararlandı. Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin, Uğurcan, Arda, Hasan ve Berkay gibi genç oyunculara sahip olan Trabzonspor'da Murat Cem'in Antalya'ya attığı gol sonrası altyapı oyuncularının skora katkısı 6'ya çıktı.
GÖZLER NWAKAEME'DE
Trabzonspor'da Nwakaeme özellikle sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Nwakaeme kalan haftalarda 6 gol daha atması durumunda ekstra 100 bin Euro'nun daha sahibi olacak.
GÖZLER NWAKAEME'DE
Trabzonspor'da Nwakaeme özellikle sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Nwakaeme kalan haftalarda 6 gol daha atması durumunda ekstra 100 bin Euro'nun daha sahibi olacak.
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