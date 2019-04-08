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Fenerbahçe Ersun Yanal: Galatasaray maçları bayramdır

“G.Saray maçları bayram havasında geçer. Umarım burada geleneğimiz devam eder ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrılırız. F.Bahçe gibi olacağız diyoruz ama geçişleri düzeltemiyoruz. A.Gücü maçı bu senenin özeti gibi bir maç oldu."

Galatasaray maçları bayramdır
F.Bahçe Ersun Yanal, A.Gücü maçı sonrası oynayacakları derbi maça değindi. Yanal, "G.Saray maçları bayram havasında geçer. Umarım burada geleneğimiz devam eder" dedi

ÇOK GOL POZİSYONUNA GİRDİK
Derbilere Kadıköy'ün iyi hazırlandığını söyleyen Yanal, "O maçın havası her zaman farklıdır. G.Saray önünde çok farklı bir ambiyans olacak. A.Gücü önünde gol pozisyonlarını sonlandıramadık" dedi.



KONSANTRASYONUMUZ BOZUK
Yedikleri golde konsantrasyon eksikliği olduğuna dikkat çeken Yanal, "F.Bahçe gibi olacağız diyoruz ama geçişlerdeki dağınıklığını düzeltemiyoruz. A.Gücü maçı bu senenin özeti gibi bir maç oldu" diye konuştu.

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