F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, A.Gücü maçı sonrası oynayacakları derbi maça değindi. Yanal, "G.Saray maçları bayram havasında geçer. Umarım burada geleneğimiz devam eder" dedi
ÇOK GOL POZİSYONUNA GİRDİK
Derbilere Kadıköy'ün iyi hazırlandığını söyleyen Yanal, "O maçın havası her zaman farklıdır. G.Saray önünde çok farklı bir ambiyans olacak. A.Gücü önünde gol pozisyonlarını sonlandıramadık" dedi.
KONSANTRASYONUMUZ BOZUK
Yedikleri golde konsantrasyon eksikliği olduğuna dikkat çeken Yanal, "F.Bahçe gibi olacağız diyoruz ama geçişlerdeki dağınıklığını düzeltemiyoruz. A.Gücü maçı bu senenin özeti gibi bir maç oldu" diye konuştu.
ÇOK GOL POZİSYONUNA GİRDİK
Derbilere Kadıköy'ün iyi hazırlandığını söyleyen Yanal, "O maçın havası her zaman farklıdır. G.Saray önünde çok farklı bir ambiyans olacak. A.Gücü önünde gol pozisyonlarını sonlandıramadık" dedi.
KONSANTRASYONUMUZ BOZUK
Yedikleri golde konsantrasyon eksikliği olduğuna dikkat çeken Yanal, "F.Bahçe gibi olacağız diyoruz ama geçişlerdeki dağınıklığını düzeltemiyoruz. A.Gücü maçı bu senenin özeti gibi bir maç oldu" diye konuştu.
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