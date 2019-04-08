Bursaspor, teknik direktörlük konusunda Mesut Bakkal'ı görüşme yapmak üzere Bursa'ya çağırdı. Bugün yapılacak görüşmenin ardından yeşil-beyazlı kulüpte Bakkal döneminin başlaması bekleniyor.
Yeşil-beyazlılarda, hafta sonu Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırdı. Bursaspor yönetimi dün Ali Ay başkanlığında toplandı. Toplantıda Aybaba'dan boşalan göreve kimin getirileceği konuşuldu. Toplantıda Mesut Bakkal ismi ön plana çıktı. Bugün Bursa'ya gelmesi beklenen Mesut Bakkal ile yönetim bir görüşme gerçekleştirecek. Geçen yıl Aytemiz Alanyaspor'u küme düşme potasından çıkartan Bakkal'ın, yeşil-beyazlı takımı çalıştırmaya sıcak baktığı biliniyor. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Bursaspor'da Mesut Bakkal döneminin başlaması bekleniyor.
Bu arada deneyimli çalıştırıcının yardımcılarından birinin, Bursaspor'un şampiyon kaptanı Ömer Erdoğan olması bekleniyor. Başkan Ali Ay'ın takımı ve camiayı yakından tanıyan bir ismi teknik kadroya sokmak istediği ve Ömer Erdoğan ismi üzerinde karar kıldığı belirtiliyor.
Bursaspor Mesut Bakkal'ı takımın başına getiriyor
Samet Aybaba ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktörlük konusunda Mesut Bakkal ile görüşme yapmak üzere tecrübeli teknik adamı Bursa'ya çağırdı. Bugün yapılacak görüşmenin ardından yeşil-beyazlı kulüpte Bakkal döneminin başlaması bekleniyor.
Bursaspor, teknik direktörlük konusunda Mesut Bakkal'ı görüşme yapmak üzere Bursa'ya çağırdı. Bugün yapılacak görüşmenin ardından yeşil-beyazlı kulüpte Bakkal döneminin başlaması bekleniyor.
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