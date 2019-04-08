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  • 08.04.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 11:13

Oscarlı oyuncu 'dan İstanbul ve paylaşımı

Dünyaca ünlü oyuncu 'dan İstanbul ve paylaşımı! Gladiator filmiyle adını dünyaya duyuran ve Oscar kazanan Russell Crowe'un bu paylaşımı binlerce yorum aldı.

Gladiator: İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok sevdim

Oscar ödüllü Yeni Zellandalı aktör , kendisine ait sosyal medya hesabından İstanbul ve paylaşımı yaptı.

Russell Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." dedi ve ekledi: "Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!"



Russell Crowe'un bu paylaşımı sonrası özellikle sarı lacivertli taraftlarların yoğun bir şekilde destek mesajı gönderdi.

RUSSELL CROWE KİMDİR?

'Gladiator' filmiyle adını dünyaya duyuran Oscar kazanan Russell Crowe, daha sonra 'A Beatiful Mind', 'Cinderella Man', '3:10 to Yuma', 'American Gangster' ve 'The Water Diviner' gibi bol ödüllü filmlerlde oynadı.

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