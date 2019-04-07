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  • 07.04.2019 15:06
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 15:06

Son dakika: 'nin Ankaragücü karşısındaki ilk 11'i belli oldu

'in 27. haftasında 31'er puanlı iki sarı-lacivertli takım, ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe 13.sırada, Ankaragücü ise 14.sırada yer alıyor. Maça kısa bir süre kala her iki takım ilk 11'i açıklandı.

F.Bahçe'nin Ankaragücü 11'i belli oldu

'i en iyi konumda tamamlamak isteyen , Ankaragücü karşısında 3 puan mücadelesi verecek. İki takım arasında oynanan 99 karşılaşmanın 79'unu galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, 18 maçta ise rakibine boyun eğmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i: Harun; Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali; Mehmet Topal, Tolgay; Dirar, Mehmet Ekici, Moses; Soldado

Ankragücü'nün Fenerbahçe maçı 11'i: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 7 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadelede, Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yardımcılıkları üstlenecek..

Fenerbahçe ile , Süper Lig'de bugün 100. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 99 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 184 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 65 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.

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