Spor Toto Süper Lig'i en iyi konumda tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında 3 puan mücadelesi verecek. İki takım arasında oynanan 99 karşılaşmanın 79'unu galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe, 18 maçta ise rakibine boyun eğmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i: Harun; Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali; Mehmet Topal, Tolgay; Dirar, Mehmet Ekici, Moses; Soldado

Ankragücü'nün Fenerbahçe maçı 11'i: Altay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Djedje, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında Ankaragücü, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 7 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadelede, Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yardımcılıkları üstlenecek..

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugün 100. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 99 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe'nin ligde attığı 184 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 65 golle karşılık verebildi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı.