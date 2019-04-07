Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti. Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden yayınladığı bir açıklamada Samet Aybaba ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'2018-2019 sezonuna birlikte başladığımız Teknik Direktörümüz Samet Aybaba ile Alanya deplasmanı dönüşünde, kendisinden gelen talep üzerine bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor'a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni teknik ekibin oluşumu konusunda çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.'