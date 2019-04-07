Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ligde 31 puanlı iki takımın mücadelesi öncesinde, averajla Fenerbahçe 13., MKE Ankaragücü ise 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 63-10, gol sayısında da 184-65 üstünlüğü var. Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. BeIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Dördüncü hakem ise Volkan Bayarslan olacak.
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
MKE ANKARAGÜCÜ
Altay Bayındır, Stelios Kitsiou (Cebrail Karayel), Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Brice Dja Djedje, Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill
SAKAT: Stelios Kitsiou (maç saati belli olacak)
CEZALI: Yok
FENERBAHÇE
Harun (Volkan), Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Ekici, Tolgay, Moses, Miha Zajc, Ayew, Soldado
SAKAT: Mehmet Topal, Michael Frey, Tolga Ciğerci
CEZALI: Yok
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 48 kez karşılaştı.
Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 15 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 82, MKE Ankaragücü 32 gol attı.
Taraflar başkentte en son 2011-2012 sezonunda karşılaştı, Fenerbahçe 2-0 galip geldi.
Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.
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