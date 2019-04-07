Belhanda ve Diagne’nin penaltı kavgası

Belhanda, son bölümde kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına geçti. Ancak taraftarların "Diagne" tezahüratları sonrası Diagne, Belhanda'yla konuşup topu aldı.
GOLE SEVİNMEDİ!
Bu duruma bozulduğu gözlenen Belhanda, teknik heyete baktı ve sonrasında söylenerek geriye çekildi. Diagne atışı gole çevirirken Belhanda gol sevincine dahil olmadı.
GOLE SEVİNMEDİ!
Bu duruma bozulduğu gözlenen Belhanda, teknik heyete baktı ve sonrasında söylenerek geriye çekildi. Diagne atışı gole çevirirken Belhanda gol sevincine dahil olmadı.
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