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  • 07.04.2019 13:24
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 15:30

Maç sonucu: 2-1 Büyükşehir Belediye

27.hafta maçında, sezonun ikinci yarısı hayal kırıklığına dönüşen , ligde kalma umudu her geçen gün biraz daha azalan Büyükşehir Belediye 'u konuk etti. Kasımpaşa, evinde konuk ettiği BB Erzurumspor'u Koita'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Deplasman ekibinin tek golü Eduok'tan geldi.

Kasımpaşa evinde güldü!

Karşılaşmanın ilk yarısında , Koita ile 29. dakikada 1-0 öne geçti.

İkinci yarı BB , Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eduok ile 61. dakikada maça denge getirdi ama son sözü, 76. dakikada yine Koita söyledi ve karşılaşma 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 37'ye yükseltirken, BB Erzurumspor 22 puanda kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

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