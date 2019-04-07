Karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa, Koita ile 29. dakikada 1-0 öne geçti.

İkinci yarı BB Erzurumspor, Kasımpaşa'dan transfer ettiği Eduok ile 61. dakikada maça denge getirdi ama son sözü, 76. dakikada yine Koita söyledi ve karşılaşma 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 37'ye yükseltirken, BB Erzurumspor 22 puanda kaldı.

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