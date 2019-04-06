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  • 06.04.2019 19:46
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 19:46

, 'a beraberliğe getiren golü attı! Takımına hayat verdi...

Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg ile 1-1 berabere kalan 'ın golünü attı. Ozan Kabak bu golle birlikte Bundesliga'daki gol sayısını 3'e çıkardı. 'un deplasmanda 04'ü 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin tek golü 'dan geldi.



Stuttgart, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes Benz-Arena'da Nürnberg'i konuk etti. Nürnberg'in 42. dakikada Matheus Pereira'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı maçta Stuttgart, 75. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

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