Stuttgart, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes Benz-Arena'da Nürnberg'i konuk etti. Nürnberg'in 42. dakikada Matheus Pereira'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı maçta Stuttgart, 75. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Ozan Kabak, Stuttgart'a beraberliğe getiren golü attı! Takımına hayat verdi...
Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg ile 1-1 berabere kalan Stuttgart'ın golünü Ozan Kabak attı. Ozan Kabak bu golle birlikte Bundesliga'daki gol sayısını 3'e çıkardı. Eintracht Frankfurt'un deplasmanda Schalke 04'ü 2-1 mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin tek golü Suat Serdar'dan geldi.
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