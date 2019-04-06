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  • 06.04.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 17:58

Maç sonucu: Demir Grup 1-3

'in 27. haftasında Demir Grup sahasında İstikbal Mobilya 'u konuk etti. 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı.

Kayseri'nin yüzü deplasmanda güldü

Ligin 27. haftasında Demir Grup ile karşı karşıya geldi. Koray Gençerler'in yönettiği karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

İlk yarının 15. dakikasında ev sahini ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Kone penaltıyı gole çeviremedi. Dakikalar 30'u gösterdiğinde Kayserispor, Atila Turan'ın asistinde Chery ile golü buldu ve deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra yine Atila'nın pasında Chery toğu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. İlk yarının bitimine dakikalar kala Sarı-Kırmızılı ekip Deniz Türüç'ün asistinde Hüseyin Acar ile golü buldu ve aradaki farkı 3'e çıkardı. 84. dakikada Sivasspor'da Erdoğan attığı golle aradaki farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkaramayınca Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Kayserispor 3-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

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