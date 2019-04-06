Ligin 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Koray Gençerler'in yönettiği karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

İlk yarının 15. dakikasında ev sahini ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Kone penaltıyı gole çeviremedi. Dakikalar 30'u gösterdiğinde Kayserispor, Atila Turan'ın asistinde Chery ile golü buldu ve deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra yine Atila'nın pasında Chery toğu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. İlk yarının bitimine dakikalar kala Sarı-Kırmızılı ekip Deniz Türüç'ün asistinde Hüseyin Acar ile golü buldu ve aradaki farkı 3'e çıkardı. 84. dakikada Sivasspor'da Erdoğan attığı golle aradaki farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkaramayınca Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Kayserispor 3-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.