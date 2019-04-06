Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda 70. dakikada sarı kart gören Marcao, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın diğer stoperi Luyindama da kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmüştü.



Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması derbi öncesi teknik direktör Fatih Terim'in elini zora soktu.