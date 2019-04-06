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  • 06.04.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 20:51

'da derbisi öncesi büyük şok! Marcao ve Luyindama...

, 'in 27. haftasında Stadı'nda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 70. dakikasında gören Marcao, gelecek hafta oynanacak derbisinde cezalı duruma düştü. Kupa maçında kırmızı kart gören Luyindama'nın da Fenerbahçe derbisinde cezalı olması 'in elini zora soktu.

Galatasaray'da büyük şok! Marcao ve Luyindama...

'in 27. haftasında evinde Evkur ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda 70. dakikada gören Marcao, gelecek hafta oynanacak derbisinde cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın diğer stoperi Luyindama da kupa maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmüştü.

Luyindama ve Marcao'nun cezalı olması derbi öncesi teknik direktör 'in elini zora soktu.

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